معرض خيري في الدوحة يقدم ريعه دعما لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، فعالية معرض خيري ومباراة كرة قدم ودّية بين الأطفال، نظمتها لجنة رياضة المرأة القطرية (حكومية) تضامنا مع المتضررين من الزلزال في تركيا والشمال السوري.

وشمل المعرض الخيري الذي أقيم اليوم السبت بحديقة "اسباير"، بيع مجموعة من المنتجات يذهب ريعها كاملا للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

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وقالت رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية لولوة المري: "دعما لإخواننا في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال قمنا بهذه المبادرة بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية وأكاديمية قطر مشيرب".

وأضافت: "نتمنى خلال الفعالية أن نقوم بتجميع مبلغ جيد يصل لإخواننا الذين هم في حاجة لوقوفنا معهم اليوم".

الجدير بالذكر أن قطر هرعت منذ الساعات الأولى للزلزال إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

كما أعلنت الحكومة القطرية، تخصيصها 10 آلاف منزل متنقل يتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

فيما تتواجد الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية في المناطق المنكوبة عبر فرقهما الإغاثية.

المصدر: الأناضول