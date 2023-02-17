الإخبارية السورية: مقتل أكثر من 50 مواطنا في هجوم نفذه "داعش" في ريف حمص الشرقي

ذكرت "الإخبارية السورية" أن أكثر من 50 مواطنا قتلوا أثناء جمعهم الكمأة وذلك في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

يُشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط منذ سنوات عديدة في تلك المنطقة والبادية السورية وبعمل على استهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، حيث لا تزال هناك العديد من الجيوب الإرهابية للتنظيم التي تتلقى الدعم والتدريب من رعاتهم في قاعدة التنف بسوريا.

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وكانت الاستخبارات الروسية قد أفادت قبل أيام بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة "التنف" بسوريا.

وفي السياق ذاته، لقي 4 سوريين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في حادثة اعتداء مشابهة برصاص أفراد تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في سوريا، قبل حوالي 5 أيام.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأن المواطنين السوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من قبل تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأة وهي من أنواع الفطر، ما أسفرعن مقتل 4، بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

المصدر: الإخبارية السورية + سانا