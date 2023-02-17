منذ بدء الكارثة.. الإمارات ترسل 91 طائرة مساعدات إلى تركيا وسوريا

تواصل الإمارات العربية المتحدة إرسال الطائرات المحملة بالمساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، ووصل عددها إلى 91.

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ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال.

وأشارت إلى أنه تم ارسال إجمالي 91 طائرة شحن محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا حتى الآن.

ولفتت إلى أن اجمالي المساعدات الإغاثية للبلدين بلغ ألفين و549 طنا.

وأمس الخميس، قالت وكالة الأنباء الإماراتية: "بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 44 طائرة وكذلك 34 إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 78 تحمل على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن".

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

عملية #الفارس_الشهم2 متواصلة لدعم سوريا وتركيا في مواجهة الزلزال pic.twitter.com/H4RnfeZw9a — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 17, 2023

المصدر: وام