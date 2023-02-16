الرئيس التونسي يرد على تصريحات واشنطن: لسنا تحت الاستعمار أو الحماية فلينظروا في تاريخهم!

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس أنهم ''مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي وعلى سيادته وسيادة الدولة التونسية ونعلم جيدا ما نقوم في ظل احترام كامل للقانون''.

وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، قال قيس سعيد: "نحن لم نبعث ببرقيات أو لم ندل بتصريحات تعبر عن انشغالنا بأوضاع الحقوق والحريات بعدد من العواصم التي تصدر عنها مثل هذه البيانات.. سيادتنا فوق كل اعتبار وفكرة الحرية قمنا باستبطانها قبلهم بكثير.. فلينظروا في تاريخهم قبل النظر في تاريخنا ولينظروا في واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس".

وأضاف سعيد: '' لسنا تحت الاستعمار أو الحماية.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم في ظل احترام كامل للقانون وستأتي الحقائق مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما يدبر له وما دبر له في السنوات والعقود الماضية".

وجاءت تصريحات قيس سعيد تعقيبا على ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لوكالة "رويترز"، حيث أشار إلى أن واشنطن تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحفيين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف برايس أن المسؤولين الأمريكيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات دعما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

المصدر: "موزاييك إف إم"