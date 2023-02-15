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سعيّد: لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش

أخبار العالم العربي

سعيّد: لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش
(الرئاسة التونسية)
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تعيش "مرحلة دقيقة وخطيرة"، وأنه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل.

وخلال زيارة إلى وزارة الداخلية، قال سعيّد: "نحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان، ولكن في تّهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي الأمر لا يتعلّق بالحقوق"، وأن "مهمّتنا الأساسية اليوم هي إنقاذ البلاد وشعبها"، وأضاف: "لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش".

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وشدد سعيّد على أن "القضاة يجب أن يتحمّلوا مسؤوليتهم التاريخية، مع ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

المصدر: "موزاييك"

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