مراسلنا: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
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أفاد مراسل RT بأن سكان عدد من المناطق اللبنانية، شعروا بهزة أرضية خفيفة.
وحسب المعلومات فإن الهزة كانت بقوة 4.76 درجات، مركزها البحر قبالة الحدود التركية السورية، وقد شعر بها سكان الساحل اللبناني حتى العاصمة بيروت.
هزة ارضية بقوة 4.76 درجات مركزها البحر قبالة الحدود التركية السورية شعر بها سكان الساحل اللبناني حتى بيروت #لبنان#تركيا#سوريا#هزةpic.twitter.com/n8gVkn6d1m— Marwan Matni 🇱🇧 (@marwanmatni) February 16, 2023
كما وقعت هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر مركزها البحر قبالة مدينة اللاذقية شعر بها سكان عدد من المناطق السورية.
هزة أرضية قوية تضرب #سورية ...🇸🇾💔 pic.twitter.com/2AXUS1DeZV— 𝐍𝐀𝐓 𝐆𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐏𝐇𝐘 𝐒𝐘𝐑𝐈𝐀 (@NatGeo_Syria) February 16, 2023
المصدر: RT