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المركز الوطني للزلازل في تركيا: هزة ارتدادية بقدر 4.5 درجة جنوب غرب أنطاكية

مراسلنا: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
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أفاد مراسل RT بأن سكان عدد من المناطق اللبنانية، شعروا بهزة أرضية خفيفة.

وحسب المعلومات فإن الهزة كانت بقوة 4.76 درجات، مركزها البحر قبالة الحدود التركية السورية، وقد شعر بها سكان الساحل اللبناني حتى العاصمة بيروت.

كما وقعت هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر مركزها البحر قبالة مدينة اللاذقية شعر بها سكان عدد من المناطق السورية.

المصدر: RT

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