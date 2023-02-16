الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

أفادت مصادر أمريكية بأن وزارة الخزانة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن "كشفت علاقته بحزب الله".

وأفادت المصادر لقناة "الحدث" بأن "الخزانة كشفت بوضوح علاقة حزب الله بسلامة، كما كشفت علاقة تربط ممولين لحزب الله بالمصرف المركزي"، مشيرة إلى أن "واشنطن باتت متأكدة من علاقة رياض سلامة بحزب الله".

ولفتت المصادر إلى أن "الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على سلامة"، مؤكدة أنه "لا يوجد رضا أمريكي على حاكم مصرف لبنان".

المصدر: "النشرة"