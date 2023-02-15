لبنان.. سعر صرف الدولار يلامس الـ77 ألف ليرة

ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية، في السوق السوداء (الموزاية) اليوم الأربعاء، ليلامس الـ77 ألف ليرة للدولار الواحد، في أكبر انهيار تسجله الليرة في تاريخها.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أن سعر صرف الدولار سجل 76800 ليرة للبيع 76500 ليرة للشراء.

وفي ظل ارتفاع سعر الصرف، أصدرت وزارة الطاقة جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 اوكتان: 1359,000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 اوكتان: 1391,000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1333,000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 880,000 ليرة لبنانية.

يذكر أن أسعار المحروقات في لبنان أصبحت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء الموزاية منذ سبتمبر 2022، وذلك بعد أن قرر المصرف المركزي التوقف وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات.

وكان لبنان بدأ في أول فبراير الحالي تطبيق قرار المصرف المركزي، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

المصدر: RT