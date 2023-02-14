الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوياتها أمام الدولار

تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء (الموزاية) إلى أكثر من 70 ألف ليرة.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سجل سعر صرف الدولار 73500 ليرة للبيع 72500 ليرة للشراء.

وسعر الصرف المسجل اليوم الثلاثاء، هو أكبر انهيار لليرة في تاريخ البلاد.

وكان لبنان بدأ في أول فبراير الحالي تطبيق قرار المصرف المركزي، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

المصدر: RT