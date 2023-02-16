جامعة روسية عريقة تفتتح فرعا لها في مصر

أعلن نائب رئيس جامعة قازان الفيدرالية الحكومية الروسية مارات صفيولين، عن خطط الجامعة لإنشاء فرع لها في مصر.

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وأوضح أن جامعة قازان الفيدرالية ستفتتح فروعا لها في مصر وكازاخستان، بالفعل هذا العام من المخطط البدء في قبول الطلاب - حوالي 300 شخص لكل فرع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة في التوسع الدولي، ونخطط لإنشاء فرع في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة: "ستفتتح جامعة قازان الفيدرالية فرعا لها في القاهرة. ومن المخطط قبول الطلاب في صيف عام 2023 وسيبلغ عددهم حوالي 300 شخص. كما سيتم تمويل المشروع من قبل شركاء الأعمال والمستثمرين المهتمين".

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية