روسيا تستعد لافتتاح فرع لجامعة نووية ضخمة في مصر

أعلن نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موغيليفسكي، أنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر.

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وقال كونستانتين موغيليفسكي خلال مائدة مستديرة في منزل الجمعية التاريخية الروسية، إنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية "NRNU MEPhI" في مصر.

وقال موغيليفسكي دون أن يحدد موعد الافتتاح إنه تم اتخاذ قرار بفتح فرع للجامعة في مصر، ويوجد الآن حوار حول هذا الأمر لأنه مرتبط ببناء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر.

وأشار إلى أن إنشاء فرع للجامعة الروسية في البلاد سيمكن من تدريب الموظفين الذين سيعملون في هذ المجال.

وفي معرض حديثه عن دول أفريقية أخرى، أشار إلى "أننا نتحدث اليوم عن فتح مكاتب تمثيلية للجامعات الروسية هناك وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة".

المصدر: تاس