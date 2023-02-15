العراق: القبض على متهمين اختلسا أكثر من 3.4 مليار دينار

أعلنت "هيئة النزاهة الاتحادية" في العراق القبض على متهمين، أحدهما مسؤول في مصرف، اختلسا أكثر من 3.4 مليار دينار.

وأوضحت الهيئة أن فريقا من مديرية التحقيق في بغداد تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أمين صندوق في المصرف الصناعي، وموظف في دائرة عقارات الدولة، "لإقدامهما على اختلاس مبلغ قدره 3.428 مليارات دينار عراقي.

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وأشارت الهئية عبر صفحتها في "فيسبوك" إلى أن المتهمين أقدما على اختلاس المبلغ بموجب ٣٣ صكا محررا من المصرف الصناعي لأمر دائرة عقارات الدولة، وأن الصكوك تتعلق بمزايدة علنية تخص عقارات تابعة لوزارة المالية.

وقالت إن أمين الصندوق اعترف بأنه أقدم - بالاتفاق مع ممثل دائرة عقارات الدولة - بإصدار انتفاء حاجة للصكوك، ليتم على إثرها اختلاس تلك المبالغ.

المصدر: RT