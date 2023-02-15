العراق.. السجن 6 سنوات لقائم مقام سابق اختلس أكثر من 400 مليون

أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور حكمٍ حضوري بالسجن على قائم مقام سامراء السابق بعد إدانته باستغلاله وظيفته، والاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات على قائممقام سامراء سابقا، عن جريمة اختلاس مبلغ الصك المسحوب على مصرف الرشيد، فرع سامراء، والبالغة قيمته 416.515 مليون دينار، الخاص بمشروع ايصالات كهربائية في عموم محافظة صلاح الدين".

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وأضافت الدائرة، أن "محكمة الجنايات، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفرة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانته ، فأصدرت قرار الإدانة وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدل".

المصدر: "السومرية نيوز"