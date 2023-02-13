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بينهم نواب ووزراء.. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تصدر 90 مذكرة اعتقال

أخبار العالم العربي

بينهم نواب ووزراء.. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تصدر 90 مذكرة اعتقال
AFP
العراق
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أنها أصدرت خلال يناير الماضي 90 أمر قبض واستقدام، بحق مسؤولين كبار حاليين وسابقين على خلفية قضايا فساد مختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أوضح بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة  أن "الجهات  القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء.

وقالت إن من بين تلك الأوامر، صدرت أومر بحق 79 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا و19 أمر قبض و71 أمر استقدام.

وأضاف البيان أن الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزير حاليين، ووكيلي وزير سابقين ووكيل أسبق.

ولفت إلى أن من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظا سابقا، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديرا عاما سابقا، ومديرا أسبقا، فضلا عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات سابقين.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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