الأمن الجزائري يوقف شخصا هدد بتفجير السفارة السعودية

أوقفت مصالح الأمن الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر.

وحسب ما ورد عن وسائل إعلام محلية، تمكنت مصالح الأمن بولاية الجزائر، اليوم في وقت قياسي من توقيف شخصا هدد بتفجير مقر سفارة السعودية.

وتلقت سفارة السعودية مكالمة هاتفية، عند الساعة 03:00 من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.

وباشرت مصالح الأمن، فور تلقيها الإنذار، تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي.

وتم إخضاع الشخص الموقوف إلى مراقبة وفحوصات طبية نفسية قبل أن يقدم للعدالة.

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المصدر: وكالات