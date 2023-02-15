الجزائر.. توقيف 47 تاجر مخدرات وإحباط تهريب 5 قناطير من "الكيف" من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الأمن من توقيف 47 تاجر مخدرات في حملة موسعة في البلاد.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتقدر كمية المحجوزات، بـ5 قناطير و51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش، 174 شخصا، وضبطت 27 مركبة و170 مولدا كهربائيا و103 مطارق ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين، و995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، وكذا 103 قناطير من مادة التبغ و7154 وحدة من مختلف المشروبات، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ 100 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة.

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المصدر: النهار الجزائرية