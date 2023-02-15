إجلاء عشرات المصريين من تركيا

أعلن رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا، أحمد ماهر، أنه تم إجلاء عدد كبير من المصريين حتى الآن من تركيا.

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وأوضح أن عدد الطلاب الذين تم إجلاؤهم من الولايات التي شهدت الزلزال، وصل إلى 146 طالبا وطالبة، مؤكدًا أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف ماهر، أنهم بدأوا في عمليات الدعم النفسي والمعنوي للطلاب جميعًا لما شاهدوا من ساعات رعب وفزع خلال الأيام الماضية، موضحا: بدأنا مجموعة دعم معنوي عن طريق التواصل مع إحدى الفرق المصرية والتركية، وعمل أكثر من 12 جلسة بشكل منفرد، مفيش حد بيكون مع حد تاني.

وأكد رئيس اتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أنهم أعلنوا حملة تبرعات، تحت شعار أحنا سند لبعض، لمحاولة تلبية احتياجات كل الطلاب المصريين سواء الفتيات أو الأولاد، مضيفا أنهم أعلنوا أيضًا في كل الولايات المحيطة بالولايات المحيطة بالزلزال، حالة تأهب قصوى من أول ولاية أنقرة حتى أقصى الغرب عن استقبال كل الطلاب، كما أكد على تحسن حالة الطلاب المصريين في تركيا، ومتابعة جرعات العلاج المستمر لهم.

وفي سياق آخر، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة: إننا حريصون على متابعة أبنائنا في أي مكان في العالم، والوقوف على احتياجاتهم خلال هذه الأزمة، مضيفة: نتابع الموقف عن كثب مع السفارة المصرية في تركيا في إطار تنسيق وتكامل الجهود للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية وموقف الشباب الذي يواجه تجربة إنسانية صعبة.

كما أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين في تركيا.

المصدر: القاهرة 24