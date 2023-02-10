تحركات في مصر بعد استغاثة سيدة في تركيا
أعلنت وزير الهجرة المصرية، سها جندي، إنه تم التواصل مواطنة مصرية بتركيا وتدعى مريم، فور نشرها استغاثة.
وأضافت الوزيرة المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "اطمنوا على مريم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مرة ثانية مع والدها أسامة شوكت، وطمنا على الأسرة هو وزوجته و3 بنات منهن مريم".
وتابعت: "اطمنوا المصريين بخير ورغم التحديات والصعوبات شهامتهم بتظهر وسط المحن، وإحدى الأسر المصرية هتستضيف أسرة أسامة في مدينة قونيا لحين استقرار الأوضاع، وهنفضل نتابعهم ونطمن عليهم حتي وصولهم بسلام".
واستكملت: "ابننا شادي السروي ممثل مركز حوار وزارة الهجرة لشباب الدارسين بتركيا بيتابع معاهم من هناك، وبيربطهم بالسفارة ومركز الطوارئ المعلن لتلقي البلاغات، كل الدعوات للمصريين في تركيا وسوريا بالسلامة، ولكل أهل البلدين دعواتنا القلبية معكم".
واستغاثت سيدة مصرية ناجية من الزلزال عبر "فيسبوك" قائلة: "يا تلحقونا يا متلحقوناش.. أنا من ضمن الناجين من الزلزال في ولاية عثمانيه شارع يونس ايمره.. بيت رقم 9. احنا عيله مصريه بقالنا 4 أيام بايتين في الشارع في الزلازل والمطرة والتلج وقلة الاكل والبرودة.. مش عارفين نطلع من العثمانية وننتقل لمكان تاني الشوارع كلها متشققه من الزلازل وبتبلع ناس والله يعني حتى الأرض مش أمان لينا... اللي يعرف حد في تركيا يقدر أنه ينقلنا بيته أو يعرف تجمعات لإغاثة الناجين من الزلزال ابوس ايديكو يتواصل معايا اعملو شير للبوست احنا لو مموتناش من الزلزال هنموت من البرد وقلة التغذية".
المصدر: RT