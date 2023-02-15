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في أول زيارة منذ 2011 .. الصفدي يلتقي الأسد في دمشق (صورة)

أخبار العالم العربي

في أول زيارة منذ 2011 .. الصفدي يلتقي الأسد في دمشق (صورة)
AFP
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، الذي يزور دمشق لأول مرة منذ عام 2011.

كما التقى الصفدي خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد.

في أول زيارة منذ 2011 .. الصفدي يلتقي الأسد في دمشق (صورة)

وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

المصدر: "عمون" + "سانا"

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع