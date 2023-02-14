عقب نيته تشديد الإجراءات ضدهم.. الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يوجهون رسالة لبن غفير

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن الأسرى الفلسطينيين بعثوا برسالة خطية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد إعلان نيته تشديد القيود التي يعانونها أصلا.

وجاء في الرسالة "إذا لم تستجب لمطالبنا ستُسفك الدماء".

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وقال الأسرى "خطوات بن غفير ضدنا ستُشعل المنطقة وهو يريد أن يركب على ظهورنا لتغطية فشله في إعطاء الأمن للإسرائيليين، وسنرد عليه بحرب تحرير".

وأضافوا "نحن لا نقاتل من أجل خبز البيت والاستحمام، نحن نقاتل من أجل التحرير".

وأكد الأسرى أن من قرر نقل الحرب خارج أسوار السجن سيتلقاها مرة أخرى خارج السجن، سواء في في القدس أو الضفة الغربية أو غزة.

وشددوا على أن كل قطرة دم تراق هي نتيجة مغامرات الصبي بن غفير وليس لدينا ما نخسره.

واختتموا رسالتهم بالقول: "من قرر محاربتنا فسيجدنا جنودا ضده، ومن يهدد بقانون الإعدام فنهايتنا شهداء من أجل تحرير الوطن".

المصدر: RT