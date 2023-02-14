الخارجية الروسية تنفي نية موسكو بناء قاعدة عسكرية في موريتانيا

نفت الخارجية الروسية صحة تقرير نشرته صحيفة "لوبوانت" الفرنسية حول غرض زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لموريتانيا، ونية روسيا بناء قاعدة عسكرية هناك.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنه "بناء على الاتفاقية الثنائية حول التعاون العسكري الموقعة في موسكو في يونيو 2021، يزعم أن موسكو كانت ترغب في الحصول على موافقة نواكشوط على بناء قاعدة بحرية عسكرية في البلاد لزيادة النفوذ في منطقة الصحراء والساحل".

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وأكدت الخارجية أنه "لم تكن لدى روسيا مثل هذه الخطط أبدا، وهي لم تتوجه إلى السلطات الموريتانية بمثل هذه الطلبات، وبوسعها تأكيد ذلك بنفسها"، مشيرة إلى أن التعاون العسكري التقني لم يناقش خلال زيارة لافروف لنواكشوط.

وأضافت الخارجية الروسية أنه "برؤية باريس الاستعمارية الجديدة يبدو أن التعاون مع الدول الإفريقية صعب بدون الحفاظ على القواعد العسكرية الفرنسية. أما موسكو فهي تقيم الحوار مع الشركاء الإفريقيين على أساس المنفعة المتبادلة ومع احترام مصالح الطرف الآخر".

المصدر: RT