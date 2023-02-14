أول طائرة سعودية تهبط في حلب منذ 2011 (فيديو)

وصلت اليوم الثلاثاء، طائرة سعودية إلى مطار حلب الدولي تحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور لـRT إن "طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة"، مذكرا أن "لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية".

وتوقع منصور وصول المزيد من الطائرات السعودية خلال الأيام القادمة فهناك موافقة صادرة عن سلطات الطيران المدني في سوريا لتسيير عدة رحلات سعودية الى سوريا بالتنسيق بين الهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر السعودي.

المصدر: RT