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السعودية.. القبض على مقيم بحوزته 2 كغ من الميثامفيتامين المخدر

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السعودية.. القبض على مقيم بحوزته 2 كغ من الميثامفيتامين المخدر
Legion-Media
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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية القبض على مقيم باكستاني بمحافظة جدة، بحوزته 2 كغ من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان أمس، محاولة تهريب طن و300 كيلوغرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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المصدر: صحيفة تواصل 

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