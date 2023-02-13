ليبيا.. الكشف عن عصابة سرقة سيارات تزعّمها عميد بلدية (صور + فيديو)
أعلن "جهاز الردع" في ليبيا يوم الاثنين القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة تزعّمها عميد البلدية.
وقال الجهاز في بيان مقتضب على "فيسبوك" إنه تمكن من القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يترأسها مطلوب في عدة قضايا ويشغل منصب عميد بلدية.
وذكرت أنه وبعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة، توجه عناصر الجهاز على الفور إلى المكان المذكور وقاموا بمداهمته والقبض على 3 أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.
وأضاف الجهاز أنه تم ضبط أكثر من عشرين سيارة مسروقة والعديد من الأسلحة والذخائر.
كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة وماكينة استخراج مفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات سيارات للمواطنين.
وطلب ممن يتعرف على سيارته التوجه بالإفادة لمقر جهاز الردع.
العصابة المطلوبة.— أحمد بن أحمد 🇱🇾 (@zhroo87) February 13, 2023
تم ضبط اكثر من عشرين سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين.
*يُطلب ممن يتعرف على سيارته التوجه بالافادة لمقر جهاز الردع pic.twitter.com/uj53UUG27i
#فيديو :: مداهمة منزل عميد بلدية #مسلاتة على خلفية اتهامه بقضايا خطف وسرقة #ليبيا— قناة الخضراء _ green tv (@greenchaneltv) February 13, 2023
أعلن جهاز الردع أن قوة من الجهاز قامت بمداهمة منزل عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان بالتعاون مع قوة من 444. pic.twitter.com/foNzF7naL0
المصدر: RT