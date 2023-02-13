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وليا عهد الكويت والسعودية يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أخبار العالم العربي

وليا عهد الكويت والسعودية يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
(وكالة الأنباء السعودية)
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بحث وليا العهد السعودي محمد بن سلمان، والكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، أوجه التعاون بين بلديهما وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي، رئيس رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الكويتي، و"جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات".
وأضافت أنه "تم خلال الاتصال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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