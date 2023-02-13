السيسي: علشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حجم الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب السوري، جراء أزمة الزلزال ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

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وقال الرئيس المصري: امبارح كنت قاعد مع أخويا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وقولتله هطلب منك طلب، متابعا: قولتله سوريا عشان خاطر ربنا، ساعدوا سوريا.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات 2023: الشيخ محمد رد وقالي إحنا بنبعت 8 طائرات كل يوم، قولتله أكتر، ممكن الشعب الإماراتي يزعل من ده؟ ممكن، بس أوعوا تزعلوا أبدًا، بالعكس تفتخروا وتتشرفوا وتسعدوا إن إنتم عملتوا ده وبتعلموا ده.

وروى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف دعم للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر.

وقال السيسي خلال القمة العالمية للحكومات بدبي: الشيخ محمد بن زايد هيزعل مني بس الكلام ده بقوله للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع عن دعم الأشقاء.

وأضاف: الشيخ محمد بن زايد جاء لزيارة مصر، وأول مرة هشوفه، كان ساعتها الناس بتقف في مصر بالطوابير ومفيش بوتوجاز، غاز، بنزين وسولار".

وتابع: "أنا بفكر الناس في مصر قبل ما بفكر نفسي، والناس اللي هنا كمان في الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد جه ومعاه وفد وعارف إيه المطلوب، مش أنا اللي قلتله، والله العظيم ما قلتله، بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط للبحر الأحمر فيها البوتجاز والغاز والسولار والبنزين، بفكر نفسي وبفكر اللي عاوز يفتكر، ده كان أول نقطة مضيئة، والشيخ محمد نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولاه ما كانت مصر وقفت من تاني".

المصدر: القاهرة 24