السيسي يروي موقفا لمحمد بن زايد تحولت فيه السفن من البحر المتوسط للأحمر تجاه مصر

روى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف دعم للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر.

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وقال السيسي خلال القمة العالمية للحكومات بدبي: الشيخ محمد بن زايد هيزعل مني بس الكلام ده بقوله للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع عن دعم الأشقاء.

وأضاف: الشيخ محمد بن زايد جاء لزيارة مصر، وأول مرة هشوفه، كان ساعتها الناس بتقف في مصر بالطوابير ومفيش بوتوجاز، غاز، بنزين وسولار".

وتابع: "أنا بفكر الناس في مصر قبل ما بفكر نفسي، والناس اللي هنا كمان في الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد جه ومعاه وفد وعارف إيه المطلوب، مش أنا اللي قلتله، والله العظيم ما قلتله، بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط للبحر الأحمر فيها البوتجاز والغاز والسولار والبنزين، بفكر نفسي وبفكر اللي عاوز يفتكر، ده كان أول نقطة مضيئة، والشيخ محمد نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولاه ما كانت مصر وقفت من تاني".

المصدر: القاهرة 24