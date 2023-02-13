الأمن العراقي يعلن "الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة"

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، "الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة في البلاد".

إقرأ المزيد

وذكر في بيان صحفي: "استمرارا لجهود جهاز الأمن الوطني بملاحقة شبكات تهريب العملة والمضاربين بالأسعار،

ألقت قوة من الجهاز في العاصمة بغداد القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق".

وأضاف أن "العملية تمت وفقا لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".

المصدر: RT