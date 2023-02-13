 
مباشر

الأمن العراقي يعلن "الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة"

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يعلن
الأمن العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqta

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، "الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة في البلاد".

إقرأ المزيد
العراق: ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة
العراق: ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة

وذكر في بيان صحفي: "استمرارا لجهود جهاز الأمن الوطني بملاحقة شبكات تهريب العملة والمضاربين بالأسعار،
ألقت قوة من الجهاز في العاصمة بغداد القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق".

وأضاف أن "العملية تمت وفقا لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع