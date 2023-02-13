العراق: ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة

تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة في 3 مواقع و28 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غير الرسمية في مناطق متفرقة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "بإشراف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستكمالا للتدابير المتخذة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للحد من نشاط عصابات تهريب المشتقات النفطية وإحباط مخططهم الاجرامي الذي يستهدف مقدرات البلد، نفذت مفارز الوكالة واجبات نوعية أسفرت عن احباط تهريب اكثر من 800 ألف لتر من المشتقات النفطية و كشف 3 مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات الأنبار والبصرة وكربلاء وضبط 28 عجلة تستخدم للغرض ذاته في البصرة وميسان و ذي قار والديوانية وبغداد وديالى وكركوك والقبض على سائقيها".



وأكدت أنه "تم التعامل مع المضبوطات والمتهمين أصوليا وفق القانون".

المصدر: RT