"هيومن رايتس ووتش": لتوضيح الأساس القانوني لتسليم المتهم بتفجير لوكربي إلى واشنطن

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة الأمريكية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بتوضيح الأساس القانوني لتسليم المتهم الرئيسي في تفجير لوكربي، أبوعجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن.

ونوهت المنظمة في بيان إلى "عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين ليبيا والولايات المتحدة"، داعية إلى "التحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم".

وحثت الولايات المتحدة إلى "الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم"، مطالبة السلطات الأمريكية بـ"منح مسعود حق الطعن في تسليمه".

ودعت الحكومة الليبية إلى "تأمين زيارات قنصلية ومساعدته على الحصول على محام فعال، وتنسيق زياراته العائلية، حسبما وعد الدبيبة".

قالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوفا جدية حول الإجراءات الواجبة. المأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهُل انتهاكات الحقوق الأساسية".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بأن حكومته سلمت واشنطن أبوعجيلة مسعود المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلا.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"