"خطف وترهيب وتلفيق تهم".. عائلة المتهم بتفجير لوكربي تتوعد بملاحقة الدبيبة قضائيا

وجهت عائلة المتهم الرئيسي في تفجير لوكربي، أبوعجيلة مسعود المريمي، اتهامات لمسؤولين في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية ورئيسها بالتورط في خطف واحتجاز أبو عجيلة، وتوعدت بملاحقتهما.

ووجهت العائلة الاتهامات لكل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية فيها نجلاء المنقوش، وآمر القوة المشتركة مصراتة، بخطف المريمي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في "مركز اعتقال غير شرعي" دون أي تهمة.

وحسب بوابة "الوسط"، فقد توعدت عائلة أبو عجيلة، في بيان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الثلاثة، والكشف -عبر القضاء والقانون- عن كل من أسهم في خطفه وتسليمه لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأشار البيان إلى أن الدبيبة "قام بتلفيق التهم"، ونسب ارتكابها "للمواطن الليبي المخطوف" أبوعجيلة مسعود المريمي، وحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه "زورا" أنه يحمل الجنسية التونسية.

إقرأ المزيد

بيان العائلة قال إن أبوعجيلة "خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة"، وأشار إلى أن "واقعة الخطف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة بعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها".

واعتبر البيان اتهام الدبيبة للمريمي بالتخطيط لعملية لوكربي بأنه "جريمة"، تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ووصفت العائلة رواية الدبيبة بشأن الواقعة بأنها "كاذبة"، وتنطوي على "تهم مختلقة" نسبها إلى أبوعجيلة، وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا.

ودعت العائلة في بيانها الدبيبة إلى مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته الذي أصدرته الشهر الماضي، وذكرت فيه أن "ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيا وقانونيا".

كذلك دعا البيان الدبيبة إلى "مراجعة تصريحات النائب العام، الذي أكد أن عملية تسليم أبوعجيلة المريمي جرت دون اتباع الإجراءات القانونية ودون أمر من السلطات القضائية الليبية".

وطالبت العائلة في بيانها القضاء الليبي بـ "ضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية".

وكان الدبيبة قال في تسجيل مصور مساء الخميس الماضي إن أبو عجيلة متهم بتصنيع المتفجرات التي "أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة"، وأضاف أنه "المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية"، في إشارة إلى حادثة طائرة "لوكربي".

وأشار الدبيبة إلى أنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبو عجيلة مسعود، واستدرك: "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".

ولم يتطرق الدبيبة إلى مسألة تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: "بوابة الوسط"