مسؤولون ليبيون: ميليشيا نافذة اعتقلت المتهم بتفجير لوكربي وسلمته لواشنطن

قال مسؤولون ليبيون إن ميليشيا نافذة متورطة في اعتقال واستجواب مشتبه به في تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين الذين قالت إنهم "تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام"، أنه تم تسليم صانع القنابل المزعوم المتورط في الهجوم، أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بأوامر من إحدى الحكومتين المتنافستين اللتين تديران ليبيا.

وأضافوا أن الأمر بدأ بنقل المريمي من منزله في حي أبو سليم بطرابلس، وأنه نقل إلى مدينة مصراتة الساحلية، ثم سلم في نهاية المطاف إلى عملاء أمريكيين نقلوه جوا خارج البلاد.

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وحسب الوكالة فإن الحي يخضع لسيطرة "جهاز دعم الاستقرار"، وهو عبارة عن مظلة لميليشيات يقودها أمير الحرب عبد الغني الككلي المقرب من رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الككلي بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان على مدى العقد الماضي.

وشكك البعض في شرعية التسليم بسبب تورط إحدى الميليشيات والافتقار الواضح للإجراءات الرسمية، بينما قال كثيرون إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا لشهور من أجل تسلم المريمي.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية رفضا التعليق على الأمر.

المصدر: "أسوشيتد برس"