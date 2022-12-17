 
مباشر

مسؤولون ليبيون: ميليشيا نافذة اعتقلت المتهم بتفجير لوكربي وسلمته لواشنطن

أخبار العالم العربي

مسؤولون ليبيون: ميليشيا نافذة اعتقلت المتهم بتفجير لوكربي وسلمته لواشنطن
AP (Alexandria Sheriff's Office via AP)
المتهم بتفجير لوكربي المحتجز في الولايات المتحدة أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ue52

قال مسؤولون ليبيون إن ميليشيا نافذة متورطة في اعتقال واستجواب مشتبه به في تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين الذين قالت إنهم "تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام"، أنه تم تسليم صانع القنابل المزعوم المتورط في الهجوم، أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بأوامر من إحدى الحكومتين المتنافستين اللتين تديران ليبيا.

وأضافوا أن الأمر بدأ بنقل المريمي من منزله في حي أبو سليم بطرابلس، وأنه نقل إلى مدينة مصراتة الساحلية، ثم سلم في نهاية المطاف إلى عملاء أمريكيين نقلوه جوا خارج البلاد.

إقرأ المزيد
ليبيا.. الدبيبة يؤكد أن حكومته سلمت واشنطن متهما رئيسيا بقضية لوكربي
ليبيا.. الدبيبة يؤكد أن حكومته سلمت واشنطن متهما رئيسيا بقضية لوكربي

وحسب الوكالة فإن الحي يخضع لسيطرة "جهاز دعم الاستقرار"، وهو عبارة عن مظلة لميليشيات يقودها أمير الحرب عبد الغني الككلي المقرب من رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الككلي بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان على مدى العقد الماضي.

وشكك البعض في شرعية التسليم بسبب تورط إحدى الميليشيات والافتقار الواضح للإجراءات الرسمية، بينما قال كثيرون إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا لشهور من أجل تسلم المريمي.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية رفضا التعليق على الأمر.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!