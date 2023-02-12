"اتأكدت بنفسي".. ممدوح حمزة يكشف كواليس عودته إلى مصر بعد 3 سنوات وكيف استقبله الأمن بالمطار (فيديو)

قال المهندس الاستشاري المصري ممدوح حمزة، إنه ظل 3 سنوات و4 أشهر خارج مصر، بسبب وضعه على قوائم الترقب والوصول، مضيفا أنه الآن يتناول العشاء في منزله بالقاهرة.

وأوضح في تصريح لـ"مصراوي"، أن فكرة العودة جاءت له بعد علمه بحذف اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وقال: "بعدها اتصلت بالسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، زوج شقيقتي، الذي أكد المعلومة".

وأضاف حمزة "هقعد برة مصر ليه طالما بلدي مرحبة بعودتي، لكن لدي إعادة محاكمة في 30 يونيو المقبل".

وصرح: "ما وصلني رسالة طمأنينة، واعتقد أن مصر تبدو أنها تسير على الطريق الصحيح".

ونشر المهندس ممدوح حمزة فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد عودته من الخارج.

وقال حمزة في الفيديو: "قابلت لواء قالي إن مصر بترحب بولادها المخلصين وفاتحة دراعتها لأبنائها عشان يرجعوا بلدهم، وبلدهم تستفيد منهم.. أنا عايش الكلام ده بنفسي، دي مرفت أختي، وابن أختي، والدكتور أسامة الغزالي حرب، وأنا معاهم، يعني دي حقيقة.. أنا شايف حقيقة قصادي، إذا كان ده اتجاه الدولة حاليا، يبقى إحنا ماشيين صح، بس ياريت متقفش عند كدة".

وأضاف: "هما قالوا البلد فاتحة دراعتها لأبنائها المخلصين، في بقى أبناء مخلصين قابلتهم برة كتر جدا، أنا مبسوط جدا لأن أنا كنت جاي وبفكر يا أتاخد يا ما أتاخدش، أول ما جيت افتكرت أني خلاص رايح، لحد ما قابلت أسامة ودخلت الصالة".

وأوضح: "أرجو وبعد إللي أنا فهمته انهاردة، أن في انفراجة مش عليا أنا بس، هتبقى لكل أبناء مصر المخلصين، وأنا حاليا متجه للبيت وبطمنكم كلكم".

كما قال: "وصلت إلى مطار القاهرة، وطلعت من بوابة الطيارة، لاقيت راجل بيقولي حمد الله على السلامة، ساعدني في الشنطة اللي معايا، بعدها ودوني مكان كنت بروحه قبل ما أسافر من مصر وأدفع 500 جنيه، بس المرة دي دخلت ببلاش".

#عاجل: وصول الدكتور ممدوح حمزة إلى مطار القاهرة الدولي عقب رفع اسمه من قوائم المنع

حمد الله على السلامة يا دكتور

وحشتني مصر

عقبال ما أنزل بلدي

فاكر لما حديثي معاك في الأهرام 2006 اخدته شرطة سكوتلانديارد دليل براءة ود أسامة هو ال اخد الشريط لندن يلله بأه خدوني معاكم #مصر🤣😀❤️ pic.twitter.com/fCGapERBMx — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 12, 2023

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارا برفع اسم حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قوائم، وحمل القرار رقم 8 لسنة 2015 فئة بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين المترتبة عن الحُكم الصادر في القضية رقم 48/4 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل.

المصدر: "مصراوي" + "تويتر"