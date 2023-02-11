21 دولة بينها السعودية طلبت هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في مطارات سوريا

أعلن مدير الطيران المدني السوري باسم منصور أن 21 دولة تقدمت بطلب هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في المطارات السورية لمتضرري الزلزال، بينها 4 دول تقدمت بطلباتها اليوم.

وأضح أن الدول التي تقدمت اليوم بإذن الهبوط، وتمت الموافقة عليها هي السعودية وقبرص والسودان وبيلاروس.

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ونقلت وكالة "سانا" عن منصور أن "سوريا ترحب وتشكر كل من يساهم بمد يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر، وستوافق على هبوط طائرات الدول الراغبة بإرسال المساعدات".

وأشار منصور إلى أن عدد الطائرات التي حملت المساعدات، وهبطت في المطارات السورية وصل حتى الآن إلى 61 طائرة.

المصدر: وكالة "سانا"