 
مباشر

21 دولة بينها السعودية طلبت هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في مطارات سوريا

أخبار العالم العربي

21 دولة بينها السعودية طلبت هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في مطارات سوريا
(وزارة الصحة السورية)
طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية وصلت اليوم إلى سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqi1

أعلن مدير الطيران المدني السوري باسم منصور أن 21 دولة تقدمت بطلب هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في المطارات السورية لمتضرري الزلزال، بينها 4 دول تقدمت بطلباتها اليوم.

وأضح أن الدول التي تقدمت اليوم بإذن الهبوط، وتمت الموافقة عليها هي السعودية وقبرص والسودان وبيلاروس.

إقرأ المزيد
تبرعات السعوديين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 18 مليون دولار حتى الآن
تبرعات السعوديين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 18 مليون دولار حتى الآن

ونقلت وكالة "سانا" عن منصور أن "سوريا ترحب وتشكر كل من يساهم بمد يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر، وستوافق على هبوط طائرات الدول الراغبة بإرسال المساعدات".

وأشار منصور إلى أن عدد الطائرات التي حملت المساعدات، وهبطت في المطارات السورية وصل حتى الآن إلى 61 طائرة.

المصدر: وكالة "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السادس