 
مباشر
عاجل
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية

تبرعات السعوديين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 18 مليون دولار حتى الآن

أخبار العالم العربي

تبرعات السعوديين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 18 مليون دولار حتى الآن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upsl

أفادت قناة "الإخبارية" بأن تبرعات الحملة السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجاوزت 70 مليون ريال (18.66 مليون دولار) حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق المركز حملة شعبية لجمع التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيع، أن التبرعات للحملة تجاوزت قبل إطلاقها عشرات الملايين، مما يؤكد أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من صفات الشعب السعودي. 

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أوضحت أنه إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء، حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

المصدر: "واس" + "الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث