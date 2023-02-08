تبرعات السعوديين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 18 مليون دولار حتى الآن

أفادت قناة "الإخبارية" بأن تبرعات الحملة السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجاوزت 70 مليون ريال (18.66 مليون دولار) حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق المركز حملة شعبية لجمع التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيع، أن التبرعات للحملة تجاوزت قبل إطلاقها عشرات الملايين، مما يؤكد أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من صفات الشعب السعودي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أوضحت أنه إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء، حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

المصدر: "واس" + "الإخبارية