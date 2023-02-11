الجيش السوداني ينهي تقييم إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر

أفاد مسؤولان سودانيان، بأن الجيش السوداني أنهى مراجعة اتفاق مبرم مع روسيا لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وقال المسؤولان إن الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ليتم التصديق عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

وصرح المسؤولان بأن موسكو التزمت بأحدث مطالب السودان بما فيها توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.

وقال أحد المسؤولين: "لقد أزالوا كل مخاوفنا.. الاتفاق أصبح مقبولا من الجانب العسكري".

ولم يقدم المسؤولان مزيدا من التفاصيل وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما فيما امتنع متحدث الجيش السوداني عن التعليق.

المصدر: أ. ب.