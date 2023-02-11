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"حفلة جنون".. باحث يعلق على الشائعات حول الزلازل في لبنان

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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وصف باحث لبناني في علم الزلازل المخاوف في بلاده من هزات أرضية مدمرة بأنها "حفلة جنون"، وأكد أن لبنان ليس في خطر زائد.

وقال الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل طوني نمر لقناة LBCI إن "ما يعيشه اللبنانيّ اليوم ما هو إلا "حفلة جنون"، وأضاف: "علميا، ما حصل في تركيا لم يبدل أي شيء علينا في لبنان، والضغوطات التي من المفترض أن تُولّد زلزالا كبيرا لا تنتقل عن بعد 300 كلم من تركيا إلى لبنان، ولسنا بخطر زائد".

وأوضح نمر أن "الهزات التي حصلت مؤخرا ليست ارتداديّة، وإنما هي هزّات طبيعيّة ناتجة عن تأثّر الصخور وقشرة الأرض بالموجات الزلزالية الأمر الذي أدى إلى تحرّكها، وحاليا تعود لتأخذ مكانها الذي كانت عليه قبل 6 فبراير، والضغوطات تنفّس".

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وحسب الباحث الجيولوجي فإن "لبنان سيعود إلى حركته الاهتزازية الطبيعيّة المعتادة في غضون أيام"، وأوضح أن "طبيعة أرض لبنان اهتزازيّة، بسبب وجوده طبيعيا على خطّ فوالق".

وأكد نمر أن الخطر على لبنان لم يزدد أبدا، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وحول "الخبير الهولندي" الذي توقّع زلزال تركيا قبل حدوثه بأيام، قال "أضع كلمة خبير بين مزدوجين، هذا الشخص يتعاطى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من العلم، وهناك من يتأثر به، وقد وجدَ سوقا لِما يُروّج له".

وأضاف: "ما من أحد باستطاعته توقّع حدوث أي زلزال، الموضوع ليس كتوقّعات الطقس".

المصدر: موقع قناة "LBCI"

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