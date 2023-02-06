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وزير الداخلية اللبناني يكشف عن آثار زلزال شرق المتوسط في بلاده

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن آثار زلزال شرق المتوسط في بلاده
AFP
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي أن لا مباني منهارة جراء الهزة الأرضية التي حدثت فجر اليوم الاثنين، الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا.

وقال مولوي: "الهزة الأرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان وامتدت لأكثر من 40 ثانية بقوة 4.9".

وأكد "أننا نتابع مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان"، مشددا على أن "لا مبان منهارة ولا يوجد ضحايا، حائط واحد إنهار في منطقة برج حمود".

بدوره، دعا الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللواء الركن محمد خير، جميع أجهزة وأفراد الخدمات الإنسانية، إلى الجهوزية التامة والالتحاق بمراكزهم، لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الأرضية.

هذا وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجل عند الساعة 3:17 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم، هزة أرضية قوية بقوة 7,8 على مقياس "ريختر" في منطقة تركية قريبة من الحدود السورية، على بعد 350 كيلومترا من شمال لبنان، وقد شعر بها جميع المواطنين.

وأوضح في بيان، أنه "من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية يمكن أن يشعر ببعضها، ولكن لا داعي للهلع أو للقيام بأي إجراءات معينة".

ونشر عدد من المواطنين اللبنانيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، توثق اللحظات التي حصلت فيها الهزة.

المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة