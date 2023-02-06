وزير الداخلية اللبناني يكشف عن آثار زلزال شرق المتوسط في بلاده
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي أن لا مباني منهارة جراء الهزة الأرضية التي حدثت فجر اليوم الاثنين، الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا.
وقال مولوي: "الهزة الأرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان وامتدت لأكثر من 40 ثانية بقوة 4.9".
وأكد "أننا نتابع مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان"، مشددا على أن "لا مبان منهارة ولا يوجد ضحايا، حائط واحد إنهار في منطقة برج حمود".
بدوره، دعا الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللواء الركن محمد خير، جميع أجهزة وأفراد الخدمات الإنسانية، إلى الجهوزية التامة والالتحاق بمراكزهم، لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الأرضية.
هذا وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجل عند الساعة 3:17 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم، هزة أرضية قوية بقوة 7,8 على مقياس "ريختر" في منطقة تركية قريبة من الحدود السورية، على بعد 350 كيلومترا من شمال لبنان، وقد شعر بها جميع المواطنين.
وأوضح في بيان، أنه "من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية يمكن أن يشعر ببعضها، ولكن لا داعي للهلع أو للقيام بأي إجراءات معينة".
ونشر عدد من المواطنين اللبنانيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، توثق اللحظات التي حصلت فيها الهزة.
بعض المنازل والمناطق شعرت بالهزة اكثر من غيرها خاصة الساحل اللبناني من بيروت الى طرابلس.— D® Phil (@philabouzeid) February 6, 2023
اذا تكررت احتموا تحت اجسام صلبة. او اخرجوا الى ساحات واسعة. حمانا الله جميعاً. #هزة_ارضية#لبنانpic.twitter.com/mrTGnftjQ8
هزة ارضية لبنان pic.twitter.com/kfJql5dfrK— achrafieh News - الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) February 6, 2023
لحد هلق#هزة_أرضية#لبنانpic.twitter.com/QIbaR18YBl— Sabine kik (@KikSabine) February 6, 2023
هزة ارضية قوية كتير #لبنانpic.twitter.com/fzciX6RIcx— | Nader Alatrash | (@N_Alatrash) February 6, 2023
هلع المرضى وطاقم التمريض في مستشفى المقاصد في #بيروت بعد الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجر اليوم #ملحق#لبنان#هزة_أرضيةpic.twitter.com/qMmXjdH0Re— Mulhak - ملحق (@Mulhak) February 6, 2023
مشاهد لخروج المواطنين في محلة طريق الجديدة في #بيروت، بعد الهزة الأرضية التي ضربت لبنان #ملحق#لبنان#هزة_أرضيةpic.twitter.com/KwcyHfIwLb— Mulhak - ملحق (@Mulhak) February 6, 2023
المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية