شكري: مصر متمسكة بمراعاة حقوق الشعب الإثيوبي لكن ليس على حساب المصريين

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري "تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية إلا أن هذا لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود".

وأضاف شكري، "مصر متمسكة بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري.. الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أومماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها".

وأشار سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية إلى "تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا، حيث يأتي هذا التحدي مقترنا برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مشيرا إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة".

المصدر: RT