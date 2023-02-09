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السيسي يكشف سبب عدم إساءة مصر لإثيوبيا رغم أزمة سد النهضة

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السيسي يكشف سبب عدم إساءة مصر لإثيوبيا رغم أزمة سد النهضة
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.

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وقال الرئيس المصري إن الدولة المصرية لم تدل بتصريح يسيء لإثيوبيا، رغم الخلاف بملف سد النهضة، معقبا: "مبنقولش كلمة واحدة أو تصرف واحد يسيء، إن مكناش نقول حاجة جيدة منقولش، لو مكناش نبني منهدش".

وأوضح: "حتى الأزمة الموجودة في إثيوبيا في موضوع سد النهضة، مابنقولش كلمة أو تصرف واحد مسيء".

وتابع الرئيس المصري: "أرجو من الزملاء في الإعلام نخلي بالنا، لو في تصريح هنقوله كدولة هنقوله بشكل رسمي، طيب لو مقولناش ده، يبقى الأمور ماشية طيبة."​

المصدر: RT

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