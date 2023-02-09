السيسي يكشف سبب عدم إساءة مصر لإثيوبيا رغم أزمة سد النهضة
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.
وقال الرئيس المصري إن الدولة المصرية لم تدل بتصريح يسيء لإثيوبيا، رغم الخلاف بملف سد النهضة، معقبا: "مبنقولش كلمة واحدة أو تصرف واحد يسيء، إن مكناش نقول حاجة جيدة منقولش، لو مكناش نبني منهدش".
وأوضح: "حتى الأزمة الموجودة في إثيوبيا في موضوع سد النهضة، مابنقولش كلمة أو تصرف واحد مسيء".
وتابع الرئيس المصري: "أرجو من الزملاء في الإعلام نخلي بالنا، لو في تصريح هنقوله كدولة هنقوله بشكل رسمي، طيب لو مقولناش ده، يبقى الأمور ماشية طيبة."
المصدر: RT