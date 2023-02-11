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 قطر والولايات المتحدة تبحثان الاتفاق النووي وفلسطين وزلزال تركيا وسوريا

أخبار العالم العربي

 قطر والولايات المتحدة تبحثان الاتفاق النووي وفلسطين وزلزال تركيا وسوريا
AP
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بحث وزيرا خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والولايات المتحدة أنتوني بلينكن عددا من الملفات الثنائية والدولية، بينها الاتفاق النووي وفلسطين وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي جرى في واشنطن أمس الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها محمد بن عبد الرحمن حاليا إلى العاصمة الأمريكية، كتب الوزير القطري عبر "تويتر": "التقيت اليوم في واشنطن بصديقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع تضمن "استعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا".

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وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى "مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

يأتي هذا اللقاء تزامنا مع إعلان الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين سيبحثون في السعودية من 13 إلى 16 فبراير مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي القضايا المتعلقة بإيران والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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