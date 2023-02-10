رجل أعمال تونسي يرسل طائرتين عسكريتين محملتين بسيارات إسعاف وأطنان من الأدوية إلى سوريا

تولى رجل الأعمال التونسي كمال الغريبي، بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بسيارات إسعاف، وأطنان من الأدوية ومعدات إنقاذ وعلاج لمنكوبي الزلزال في سوريا.

كما أرسل كمال الغريبي رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو، فريقا طبيا إيطاليا يرأسه البروفيسور السوري تمام يوسف.

واستقبل الغريبي في مقر إقامته بروما أيمن رعد سفير سوريا لدى منظمة الفاو وأعرب له عن تضامنه الكامل مع العائلات المنكوبة جراء الزلزال الأخير الذي عصف بمئات الأرواح من الشيوخ والأطفال الأبرياء وحمله برقية تضامنية إلى القيادة العربية السورية.

وتهدف هذه المبادرة الشخصية والسباقة إلى توجيه أنظار المجتمعين الأوروبي والدولي إلى ما يحدث من مشاكل في سوريا عله يكون سببا في رفع العقوبات ومراجعة القرارات الدولية المتخذة في حق الشعب السوري.

المصدر: "موزاييك"