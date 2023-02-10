مقتل منقبين عن الذهب موريتانيين بنيران الجيش الجزائري

قتل منقبان عن الذهب موريتانيان فجر الأربعاء على الجانب الجزائري من الحدود بإطلاق دورية تابعة للجيش الجزائري النار على سيارتهما، حسب موقع "صحراء ميديا".

وأصيب في الهجوم منقب ثالث بطلق ناري، نقل إثره إلى منطقة الشكات، أقصى شمال شرقي البلاد، وقال المصدر إن "الرصاصة ما تزال داخل جسم المنقب".

واحتجز الجيش الجزائري سيارتين للمنقبين، فيما لاذ آخرون بالفرار.

وكان عدد من المنقبين، قضوا على فترات متفاوتة، في أكثر من قصف في المناطق المحاذية للحدود الشمالية لموريتانيا، أثناء تنقيبهم عن الذهب.

وسبق للحكومة الموريتانية، أن طلبت أكثر من مرة من المواطنين الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب السطحي عن الذهب، باحترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص ضرورة التزامهم بممارسة نشاطاتهم داخل التراب الموريتاني تفاديا للخطر.

المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني