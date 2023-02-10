 
مباشر

انهيار منزل من أربعة طوابق في مصر وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان (صور)

أخبار العالم العربي

انهيار منزل من أربعة طوابق في مصر وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq7l

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

انهيار منزل من أربعة طوابق في مصر وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان (صور)
إقرأ المزيد
مصر.. انهيار منزل بطريقة مروعة والبحث جار عن ناجين (صور)
مصر.. انهيار منزل بطريقة مروعة والبحث جار عن ناجين (صور)

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.
وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

انهيار منزل من أربعة طوابق في مصر وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان (صور)

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس