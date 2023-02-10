انهيار منزل من أربعة طوابق في مصر وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان (صور)

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

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وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية