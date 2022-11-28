مصر.. انهيار منزل بطريقة مروعة والبحث جار عن ناجين (صور)

شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مزلقان إمبابة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وتم الدفع بفرق إنقاذ لاحتمالية وجود ناجين تحت الأنقاض.

وكانت شهدت منطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، في وقت سابق، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق، وتُجري الآن قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري أعمال إزالة الأنقاض.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده انهيار عقار مكون من 5 طوابق منطقة عزبة الصعايدة في إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مدعومة برجال الحماية المدنية، وبفرق الإنقاذ البري بالتنسيق مع مسؤولي حي شمال الجيزة، إلى موقع انهيار العقار، محاولة إزالة الأنقاض وحتى الآن جار حصر الإصابات والخسائر جراء الحادث.

المصدر: القاهرة 24