حاكم مصرف لبنان: المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة عن سداد السندات

أكد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة أن عجز الحكومة عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للأزمة، وأدى إلى خسارة المصارف 15 مليار دولار.

وقال سلامة إن "أزمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد"، مشددا على أن "مصرف لبنان لم ينسحب جراء الازمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل أموال المصارف بالدولار بالإضافة إلى 30 مليار دولار بين الـ2017 و 2022".

وذكر أن "المصرف المركزي لا يزال يمد المصارف بالدولار الأمريكي من خلال التعاميم 185 و 161 ومنصة صيرفة".

وكان حاكم مصرف لبنان أعلن في بداية الشهر الحالي تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة، مبينا أن "هذه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار".

المصدر: "النشرة"