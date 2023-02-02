لبنان.. أسعار المحروقات تحلق وسط ارتفاع سعر الصرف

أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الخميس، جدولا جديدا لأسعار المحروقات، أظهر ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية).

وحسب جدول الأسعار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 40000 ليرة و98 أوكتان 42000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 41000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 26000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات السائلة على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1200.000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1228.000 ليرة، صفيحة المازوت: 1238.000 ليرة، وقارورة الغاز: 760.000 ليرة.

يذكر أن أسعار المحروقات في لبنان أصبحت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء الموزاية منذ سبتمبر 2022، وذلك بعد أن قرر المصرف المركزي التوقف وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات.

المصدر: RT