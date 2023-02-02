لبنان.. بعد رفع سعر الصرف الرسمي الليرة تسجل مزيدا من الخسائر

سجلت الليرة اللبنانية مزيدا من الخسائر أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي يوم أمس الأربعاء، ليلامس سعر الدولار الواحد الـ65 ألف ليرة لبنانية.

وكان لبنان بدأ يوم أمس تطبيق قرار المصرف المركزي، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

وعند بدء تطبيق القرار، كان سعر الصرف يتراوح بين 58 ألف ليرة و60 ألف ليرة، إلا أنه استمر في الارتفاع.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر الصرف صباح اليوم الخميس 64500 لليرة للمبيع و64200 ليرة للشراء، ليكون هذا أكبر انهيار لليرة منذ بدء الأزمة عام 2019.

وكان حاكم مصرف لبنان أعلن أن "تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار".

المصد: RT