لبنان.. بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي

بدأ لبنان، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

وقال سلامة لوكالة "رويترز" يوم أمس الثلاثاء، إن "خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي.

ويبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل 4 مرات تقريبا من القيمة الحقيقية لليرة في السوق الموازية، حيث يجري تداول الدولار بين 58 ألف و60 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

ويطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

المصدر: RT