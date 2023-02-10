الأسد وعقيلته يتفقدان مستشفى حلب الجامعي

أفادت رئاسة الجمهورية السورية بأن الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد تفقدا مستشفى حلب الجامعي.

وصنفت رئاسة مجلس الوزراء المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها بتاريخ 6/2/2023 مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، يوم أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السوري.

المصدر: RT